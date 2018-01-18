Президент РТ выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане.

«Если нужна будет помощь, мы готовы оказать поддержку», – сказал Рустам Минниханов на встрече с делегацией Кызылординской области Республики Казахстан во главе с акимом области Крымбеком Кушербаевым.

Как сообщалось ранее, в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить.