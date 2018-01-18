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Президент РТ выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане

18 января 2018, 16:32 , Фото: president.tatarstan.ru

Президент РТ выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане «Если нужна будет помощь, мы готовы оказать поддержку», – сказал Рустам Минниханов.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане.

«Если нужна будет помощь, мы готовы оказать поддержку», – сказал Рустам Минниханов на встрече с делегацией Кызылординской области Республики Казахстан во главе с акимом области Крымбеком Кушербаевым.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с Акимом Кызылординской области Крымбеком Елеуовичем Кушербаевым. Фото Марсель Бадыкшин

Как сообщалось ранее, в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Всего в автобусе находилось 57 человек, пятерым удалось выжить.


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