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Происшествия

В Монако задержан разыскиваемый за мошенничество российский банкир Гудков

18 января 2018, 16:31

Решается вопрос об экстрадиции бывшего президента «Инвестторгбанка» в Россию.

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Монако задержан объявленный в международный розыск за мошенничество, российский банкир Владимир Гудков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.

Бывший президент «Инвестторгбанка» Владимир Гудков организовал вместе с соучастниками заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям. Гудков и его компаньоны перечислили с расчетного счета банка предоплату на счет организации-контрагента 500 млн рублей.

Гудков задержан правоохранительными органами Монако. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.


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