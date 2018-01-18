В Монако задержан разыскиваемый за мошенничество российский банкир Гудков

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Монако задержан объявленный в международный розыск за мошенничество, российский банкир Владимир Гудков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу Москве.

Бывший президент «Инвестторгбанка» Владимир Гудков организовал вместе с соучастниками заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям. Гудков и его компаньоны перечислили с расчетного счета банка предоплату на счет организации-контрагента 500 млн рублей.

Гудков задержан правоохранительными органами Монако. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.