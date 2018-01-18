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Узбекская диаспора опровергла, что сгоревший с 52 пассажирами автобус ехал в Казань

18 января 2018, 16:29 , Фото: пресс-служба КЧС Казахстана

Узбекская диаспора опровергла, что сгоревший с 52 пассажирами автобус ехал в Казань Пассажиры, как сообщили ИА «Татар-информ», ехали в Самару.

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса – граждане Узбекистана – должны были приехать в Самару. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Узбекской национально-культурной автономии РТ Абдуманоб Абдусаттаров.

Напомним, что сегодня в Актюбинской области Казахстана на трассе Самара — Шымкент загорелся автобус с 57 пассажирами в салоне. Пять человек, в том числе два водителя, смогли выбраться из горящего салона.

52 человека погибли. Все они – граждане Узбекистана. По предварительным данным, причиной катастрофы стало короткое замыкание.

 

 


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