Узбекская диаспора опровергла, что сгоревший с 52 пассажирами автобус ехал в Казань

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса – граждане Узбекистана – должны были приехать в Самару. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил руководитель Узбекской национально-культурной автономии РТ Абдуманоб Абдусаттаров.

Напомним, что сегодня в Актюбинской области Казахстана на трассе Самара — Шымкент загорелся автобус с 57 пассажирами в салоне. Пять человек, в том числе два водителя, смогли выбраться из горящего салона.

52 человека погибли. Все они – граждане Узбекистана. По предварительным данным, причиной катастрофы стало короткое замыкание.