АО «ТАНЕКО» внедрит проект по автоматическому контролю промышленных выбросов

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). АО «ТАНЕКО» станет первым предприятием в стране по внедрению пилотного проекта по автоматическому контролю промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом стало известно сегодня на заседании коллегии Минэкологии РТ в Казани.

На заседании было подписано соглашение о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и АО «ТАНЕКО». Документ пописан в рамках внедрения пилотного проекта по автоматическому контролю промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках загрязнения путем измерения их параметров.

Документ скрепили подписями заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров и генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин.

В своем выступлении Артем Сидоров отметил, что российские предприятия уже выразили заинтересованность в участии в этом пилотном проекте. Отсутствие фактических превышений позволит предприятиям в дальнейшем избежать ненужных дополнительных проверок.

«Федеральный закон об охране окружающей среды предусматривает в ближайшие четыре года оснащение источников выбросов соответствующими системами контроля. В этом плане «ТАНЕКО» станет первым предприятием страны, которое приступит к совместной работе», — сказал Леонид Алехин.

Министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев на заседании коллегии отметил, что главным в надзорной деятельности экологов в Татарстане является не наказание, а предотвращение правонарушений.

«Начатая реформа контрольно-надзорной деятельности позволила сократить количество плановых проверок на 70 процентов. В 20 процентах случаев по административным делам в прошлом году были вынесены лишь предупреждения. Проводимая реформа позволяет снизить административную нагрузку на субъекты малого и среднего предпринимательства. Реализация реформы в республике проводится при активной поддержке Министерства экономики РТ», — сообщил министр.

В рамках проводимой реформы реализуется еще одно нововведение. В республике создается система учета административных материалов с возможностью вынесения протоколов и постановлений об административных правонарушениях на месте их обнаружения. К системе будут подключены сервисы различных федеральных служб: налоговой, регистрации и кадастра, судебных приставов и Почты России.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», — отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.