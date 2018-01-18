(Казань, 18 января, «Татар-информ»). iPhone стал лидером 2017 года по продажам в Казани, говорится в исследовании сайта бесполатных объявлений Avito.

В Казани доля продаж смартфона от Apple достигла 50,8 процента при средней цене 14 тыс. 175 рублей за гаджет.

В прошлом году на сайте было продано 1,6 млн телефонов, при этом 1,8 процента всех продаж пришлось на Казань. Средняя цена устройства в городе составила 10 тыс. 246 рублей — на 5,4 процента больше, чем в прошлом году.

В среднем по России стоимость оказалась ниже, чем в Казани, — 9 тыс. 350 рублей.