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Экономика и финансы

iPhone стал лидером 2017 года по продажам в Казани

18 января 2018, 17:30

На столицу Татарстана пришлось 1,8 процента всех продаж телефонов через бесплатных объявлений.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). iPhone стал лидером 2017 года по продажам в Казани, говорится в исследовании сайта бесполатных объявлений Avito.

В Казани доля продаж смартфона от Apple достигла 50,8 процента при средней цене 14 тыс. 175 рублей за гаджет.

В прошлом году на сайте было продано 1,6 млн телефонов, при этом 1,8 процента всех продаж пришлось на Казань. Средняя цена устройства в городе составила 10 тыс. 246 рублей — на 5,4 процента больше, чем в прошлом году.

В среднем по России стоимость оказалась ниже, чем в Казани, — 9 тыс. 350 рублей.


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