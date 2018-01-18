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Общество

В Нижегородской области лишь одна семья подала заявление на пособие за первенца

18 января 2018, 17:02

Министерство социальной политики региона поручило органам соцзащиты помочь семьям собрать нужные документы и начать выплату пособия.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Нижегородской области лишь одна семья подала заявление на получение денежных выплат за рождение (усыновление) первенца в семье. Об этом сообщает NewsNN.

Министерство социальной политики региона поручило органам соцзащиты помочь семьям собрать нужные документы и начать выплату пособия. Также соцзащита на основании списков ЗАГСа должна проинформировать семьи, в которых родился первенец, о новых выплатах.

В Татарстане уже пять матерей первенцев подали заявления на матпомощь. В первой пятерке оказались жительницы Альметьевска, Бавлов, Нижнекамска и Балтасей. При этом по количеству семей, обратившихся за ежемесячной денежной выплатой в связи с рождением первенца, лидирует Балтасинский район. Уже вторая жительница района собрала необходимые документы и пришла в отдел социальной защиты.

Размер ежемесячной выплаты в текущем году в Татарстане составляет 8490 рублей.


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