В Нижегородской области лишь одна семья подала заявление на пособие за первенца

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Нижегородской области лишь одна семья подала заявление на получение денежных выплат за рождение (усыновление) первенца в семье. Об этом сообщает NewsNN.



Министерство социальной политики региона поручило органам соцзащиты помочь семьям собрать нужные документы и начать выплату пособия. Также соцзащита на основании списков ЗАГСа должна проинформировать семьи, в которых родился первенец, о новых выплатах.



В Татарстане уже пять матерей первенцев подали заявления на матпомощь. В первой пятерке оказались жительницы Альметьевска, Бавлов, Нижнекамска и Балтасей. При этом по количеству семей, обратившихся за ежемесячной денежной выплатой в связи с рождением первенца, лидирует Балтасинский район. Уже вторая жительница района собрала необходимые документы и пришла в отдел социальной защиты.



Размер ежемесячной выплаты в текущем году в Татарстане составляет 8490 рублей.