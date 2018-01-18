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Экономика и финансы

В России появится банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам

18 января 2018, 17:54

В скором времени будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Правительство РФ планирует создать опорный банк для расчетов по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

«Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование», — следует из сообщения ведомства.

Новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, считают в Минфине.

В скором времени будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность РФ, уточняется на сайте.


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