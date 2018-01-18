(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Гостиничный комплекс «Кул Гали» в Болгаре планируют сдать в середине 2018 года, заявил Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Работа (по строительству и сдаче в эксплуатацию гостиничного комплекса „Кул Гали“ — прим. Т-и) непростая, мы ею сейчас занимаемся вплотную, иной раз рассматривая возникающие проблемы и на уровне Президента РТ. Срок сдачи определен на середину этого года. Как бы сложно ни было, комплекс надо своевременно подготовить и сдать Минземимуществу РТ», — цитирует пресс-служба слова Минтимера Шаймиева.

Порядок сдачи комплекса тот же, напомнил он: по окончании строительных работ ГКУ «ГИСУ РТ» сдает комплекс Минземимуществу РТ, который в качестве собственника создает управляющую компанию или другую форму хозяйствования.

«В этом году в Болгаре и Свияжске мы должны работать в привычном для нас напряженном ритме и красиво завершить эту программу», — отметил Шаймиев.