Все новости Татарстан Россия

Общество

Гостиничный комплекс «Кул Гали» в Болгаре планируют сдать в середине 2018 года

18 января 2018, 16:34 , Фото: tatarstan.ru

Гостиничный комплекс «Кул Гали» в Болгаре планируют сдать в середине 2018 года В этом году власти РТ должны работать в Болгаре и Свияжске в привычном напряженном ритме и красиво завершить эту программу, заявил Минтимер Шаймиев.
Разработчики проекта гостиничного комплекса в Болгаре представили эскизы отделки помещений
В Болгаре приступили к отделочным работам гостиничного комплекса «Кул Гали»
ЯНДЕКС.НОВОСТИ О ТАТАРСТАНЕ 2 МАРТА. ЧАСТЬ 2
Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил древний город Болгар
Минтимер Шаймиев встретился с Гендиректором ИККРОМ Муниром Бушенаки

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Гостиничный комплекс «Кул Гали» в Болгаре планируют сдать в середине 2018 года, заявил Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание по вопросам строительства Болгарского гостиничного комплекса «Кул Гали». Проводит Государственный Советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев. Фото Марсель Бадыкшин

«Работа (по строительству и сдаче в эксплуатацию гостиничного комплекса „Кул Гали“ — прим. Т-и) непростая, мы ею сейчас занимаемся вплотную, иной раз рассматривая возникающие проблемы и на уровне Президента РТ. Срок сдачи определен на середину этого года. Как бы сложно ни было, комплекс надо своевременно подготовить и сдать Минземимуществу РТ», — цитирует пресс-служба слова Минтимера Шаймиева. 

Совещание по вопросам строительства Болгарского гостиничного комплекса «Кул Гали». Проводит Государственный Советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев. Фото Марсель Бадыкшин

Порядок сдачи комплекса тот же, напомнил он: по окончании строительных работ ГКУ «ГИСУ РТ» сдает комплекс Минземимуществу РТ, который в качестве собственника создает управляющую компанию или другую форму хозяйствования. 

Совещание по вопросам строительства Болгарского гостиничного комплекса «Кул Гали». Проводит Государственный Советник Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев. Фото Марсель Бадыкшин

«В этом году в Болгаре и Свияжске мы должны работать в привычном для нас напряженном ритме и красиво завершить эту программу», — отметил Шаймиев.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter