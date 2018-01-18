Минута отделяет Николаева на «КАМАЗе» от первого места в общем зачете грузовиков

(Набережные Челны, 18 января, «Татар-информ»). Минута отделяет Эдуарда Николаева на «КАМАЗе» от первого места в общем зачете среди грузовиков. Стали известны подробности 11-го этапа гонки, сообщает пресс-служба команды.

На 83-м километре на машине Эдуарда Николаева случилась серьезная поломка (до этого был еще прокол колеса). В каменистом русле, обозначенном организаторами как триал, валун ударил в кронштейны крепления раздаточной коробки и согнул карданный вал. Для помощи экипажу и в первом (колесо), и во втором случае (карданный вал) останавился экипаж Айрата Мардеева. Карданный вал был снят с его машины и переставлен на грузовик Николаева.

Таким образом, по результатам финиша Федерико Виллагра (IVECO) перемещается в генеральной классификации по итогам 11 этапов на первое место.

Пока в этой таблице никак не учтен 10-минутный штраф аргентинца по жалобе С. Петранселя (за некорректное поведение при обгоне). Дело в том, что, согласно решению комиссаров, это отложенный штраф и он будет применен в отношении Виллагры только в случае подобного второго нарушения. Но к вечеру 17 января аргентинец получил 15-минутный штраф за порванные ремни ограничения хода подвески. С учетом наложенного штрафа аргентинец опережает Эдуарда Николаева по итогам 11 этапов гонки на 1 минуту 7 секунд.

Сегодня проходит 12-й этап гонки из 14 возможных.