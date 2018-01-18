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Жириновский о рекламе лекарств на ТВ: Такое ощущение, что везде грибок

18 января 2018, 18:56

Жириновский о рекламе лекарств на ТВ: Такое ощущение, что везде грибок Депутаты намерены внести на рассмотрение Госдумы закон о запрете рекламировать лекарственные препараты.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Постоянная реклама лекарств по телевидению создает ощущение, что везде грибок. Об этом заявил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский.

«Человек сел позавтракать: диарея, какие-то прокладки ему каждый день, что там еще… запор, все время у всех какие-то ногти с грибком – такое ощущение, что везде грибок», – цитирует Жириновского РИА «Новости».

По его словам, депутаты намерены внести на рассмотрение Госдумы закон о запрете рекламировать как российские, так и иностранные лекарственные препараты.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР сыграет в спектакле «Горе от ума» Александра Грибоедова в театре «Школа современной пьесы». Ему отведена роль Фамусова.


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