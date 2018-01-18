Татарстан получил первые 3 млн рублей транша на выплату пособий за первенцев

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Первый транш в размере 3,3 млн рублей на ежемесячные выплаты мамам в связи с рождением или усыновлением первого ребенка поступил в Татарстан из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Ряд новых мер поддержки семей был принят в конце 2017 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Размер пособия для татарстанских мам в текущем году составляет 8 тыс. 490 рублей. Такова величина прожиточного минимума для детей, установленного в республике за 2 квартал 2017 года», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в материальном обеспечении, предложил ввести Президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября 2017 года. Демографическая политика – одна из стратегических инициатив главы государства.

«Демография – это интегральный, во многом ключевой показатель состояния экономики и социальной сферы, чувствительный индикатор любых перемен в государстве и обществе. Смысл всей нашей политики заключается в сбережении людей, умножении человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы», — отметил российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

Президент РФ предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей с января 2018 года. Это введение ежемесячной денежной выплаты, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет, а также продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года.

