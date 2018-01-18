Медведев пообещал увеличить финансирование науки в 2018 году

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Финансирование гражданской науки в 2018 году будет увеличено, заявил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Хочу сказать, что само по себе отрадно, в прошлом году мы увеличили финансирование гражданской науки на 20 процентов по сравнению с 2016 годом, что само по себе неплохо, это все-таки пятая часть. В этом году увеличение будет еще больше, это суммы, измеряемые сотнями миллиардов рублей», — сказал Медведев, поздравляя лауреатов премии Правительства в области науки.

Этого финансирования недостаточно, признал глава российского Кабмина, но добавил, что с ростом экономики будут появляться дополнительные деньги.

«Некоторым образом будем менять приоритеты, этих денег будет больше, и курс мы этот будем продолжать совместно с Российской академией наук, научным обществом, высокотехнологичной промышленностью, будем заниматься развитием этих направлений, реализацией наших стратегических планов и программ», — заметил он, отметив, что без науки у развития страны нет будущего.