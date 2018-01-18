Северу России угрожает астероидный апокалипсис

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Ученые из Колумбии сочли север России наиболее опасным местом на Земле для падения астероидов, сообщает РИА «Новости».

Такой же опасности может подвергнуться Европа, меньше всего космический камнепад угрожает экваториальным странам Африки, Азии и Америки.

К такому выводу пришли планетологи, изучив траекторию небесных тел и создав специальные шкалы «очагов метеоритной опасности».

Хорхе Сулуага из Университета Антьокии в Медельине (Колумбия) и его коллега Марио Сусеркия создали компьютерную модель Солнечной системы, в которой роль астероидов играли так называемые «лучи света», движущиеся от Земли в сторону скоплений реальных небесных тел, а не наоборот. Подобный подход, по мнению ученых, позволил заметно ускорить расчеты и провести их на относительно скромном суперкомпьютере.

По наблюдениям астрономов, положение «очагов метеоритной опасности» будет со временем смещаться, благодаря чему каждый регион земного шара может стать жертвой космического камня.