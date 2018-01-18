Эксперт: Пенсия по старости составит четверть от средней заработной платы в РФ

(Казань, 18 декабря, «Татар-информ»). Пенсия по старости будет составлять лишь 25 процентов от средней заработной платы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву.

«Нас ожидает к концу 2030 годов 28 процентов, а к 2050 году пенсия будет составлять лишь четверть от средней заработной платы в стране», — цитирует агентство Малеву.

Сейчас в России этот показатель равен 36 процентам, добавила эксперт.

Существуют макроэкономические прогнозы по уровню ВВП, по уровню заработной платы, и есть законы по повышению пенсий на уровень инфляции, пояснила Марлева. «По нашим прогнозам, пенсии будут расти меньше зарплат», — отметила она.