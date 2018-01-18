Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Эксперт: Пенсия по старости составит четверть от средней заработной платы в РФ

18 января 2018, 16:14

Сейчас в России пенсия по старости составляет 36 процентов от средней заработной платы.
Средняя зарплата по Татарстану достигла 16889 рублей
На директора ООО «БАСКО-Проект» завели дело
Среднемесячная зарплата в Татарстане в январе-сентябре составила 14548,2 рубля
Заработная плата работников саранских домоуправлений не превышает 4,5 тысячи рублей
Зарплата рязанских бюджетников повысится с 1 февраля

(Казань, 18 декабря, «Татар-информ»). Пенсия по старости будет составлять лишь 25 процентов от средней заработной платы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малеву.

«Нас ожидает к концу 2030 годов 28 процентов, а к 2050 году пенсия будет составлять лишь четверть от средней заработной платы в стране», — цитирует агентство Малеву. 

Сейчас в России этот показатель равен 36 процентам, добавила эксперт.

Существуют макроэкономические прогнозы по уровню ВВП, по уровню заработной платы, и есть законы по повышению пенсий на уровень инфляции, пояснила Марлева. «По нашим прогнозам, пенсии будут расти меньше зарплат», — отметила она.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter