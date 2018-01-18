Друг Джигарханяна дал прогноз по выздоровлению актера

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Причиной госпитализации в Москве актера театра и кино Армена Джигарханяна стал вирус, и его выпишут уже через неделю. Об этом заявил друг народного артиста СССР Артур Согомонян.

«С его букетом болезней мы боимся, что могут быть какие-нибудь осложнения. Поэтому решили, что лучше быть под присмотром врачей, заодно там обследуется. Я думаю, максимум неделя», – цитирует Согомоняна РИА «Новости».

По его словам, врачи дали утешительный прогноз, заверив, что опасности нет.

Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян попал в больницу из-за проблем с сердцем.