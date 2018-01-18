(Казань, 18 января, «Татар-информ»). По делу о массовой резне в пермской школе открыто второе уголовное дело. Об этом электронным СМИ сообщил старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев.

В результате инцидента с применением ножей утром 15 января в 127-й школе Перми пострадали 15 человек. Двенадцать учеников и учительница, попали в больницу.

Второе уголовное дело возбуждено по статье «Халатность» в отношении лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе. Первое уголовное дело возбуждено в отношении двоих подростков, напавших на людей с ножами. Дело открыто по статье по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Оба дела объединены в одно судебное производство и находятся у одного следователя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что 15 января учащийся 10-го класса и бывший ученик школы №127 пришли вооруженные ножами в учебное заведение. Войдя в учебный кабинет, где занимались дети четвертого класса, подростки нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Затем нападавшие нанесли удары ножом друг другу. Их госпитализировали. После выписки из больницы оба парня по решению суда будут переведены в следственный изолятор. Им грозит до семи лет лишения свободы.