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В Воронеже скончался участник 10-го сезона «Битвы экстрасенсов»

18 января 2018, 15:30

Константин Ямпольский умер от сердечной недостаточности.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сердечная недостаточность стала причиной смерти в Воронеже участника 10-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константина Ямпольского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию его однокурсника.

Смерть наступила еще 16 января, о ней стало известно лишь сегодня. Сегодня же Ямпольского похоронят на средства, собранные его друзьями, так как родственников у него не было.

Известно, что в последнее время Ямпольский уделял внимание учебе на театральном факультете Воронежского государственного института искусств и эзотерике.

В июне 2017 года при падении из окна в Москве погибла финалистка «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова.


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