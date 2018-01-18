Андрей Кондратьев ответил на вопрос о визите в Татарстан Владимира Путина

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Вопрос о возможном приезде Владимира Путина в Казань задали сегодня журналисты во время посещения избирательного штаба кандидата в Президенты России. Чаще всего как возможная дата визита звучит 25 января.

«Владимир Владимирович – действующий Президент России. Решения о посещении того или иного региона страны принимается не избирательным штабом, а Администрацией Президента РФ», – не подтвердил и не опроверг вероятный приезд Путина в Татарстан Андрей Кондратьев.

Между тем Ксения Собчак – одна из соперников Владимира Путина на предстоящих выборах на пост Президента России – в Казани сравнительно недавно побывала. С ее участием был открыт избирательный штаб. Есть вероятность, что посетят республику Григорий Явлинский, Борис Титов и другие кандидаты.