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Андрей Кондратьев ответил на вопрос о визите в Татарстан Владимира Путина

18 января 2018, 16:00 , Фото: Рамиль Гали

Андрей Кондратьев ответил на вопрос о визите в Татарстан Владимира Путина Информация о готовящемся в конце января посещении Казани Президентом России активно обсуждается в республике.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Вопрос о возможном приезде Владимира Путина в Казань задали сегодня журналисты во время посещения избирательного штаба кандидата в Президенты России. Чаще всего как возможная дата визита звучит 25 января.

Открытие предвыборного регионального штаба  Путина в Татарстане

«Владимир Владимирович – действующий Президент России. Решения о посещении того или иного региона страны принимается не избирательным штабом, а Администрацией Президента РФ», – не подтвердил и не опроверг вероятный приезд Путина в Татарстан Андрей Кондратьев.

Открытие предвыборного регионального штаба  Путина в Татарстане

Между тем Ксения Собчак – одна из соперников Владимира Путина на предстоящих выборах на пост Президента России – в Казани сравнительно недавно побывала. С ее участием был открыт избирательный штаб. Есть вероятность, что посетят республику Григорий Явлинский, Борис Титов и другие кандидаты. 

 


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