(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов проиграл конкуренцию за пост главного тренера сборной России Вадиму Панкову – именно наставник «Заречья-Одинцово» утвержден новым главным тренером женской национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Гилязутдинов и Панков были главными кандидатами на пост наставника женской сборной России – обоих рекомендовал экспертный совет ВФВ. Вадим Панков ранее уже работал в главной команде страны в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, Гилязутдинов тренировал лишь юниорскую и молодежную сборные России.

В настоящее время «Динамо-Казань» Гилязутдинова занимает первое место в чемпионате России, а «Заречье» вместе с Панковым идет лишь на четвертой позиции.

