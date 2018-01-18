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Гилязутдинов проиграл конкуренцию за пост главного тренера сборной России

18 января 2018, 15:34 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Гилязутдинов проиграл конкуренцию за пост главного тренера сборной России Новым наставником женской национальный команды РФ стал главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов проиграл конкуренцию за пост главного тренера сборной России Вадиму Панкову – именно наставник «Заречья-Одинцово» утвержден новым главным тренером женской национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Гилязутдинов и Панков были главными кандидатами на пост наставника женской сборной России – обоих рекомендовал экспертный совет ВФВ. Вадим Панков ранее уже работал в главной команде страны в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, Гилязутдинов тренировал лишь юниорскую и молодежную сборные России.

В настоящее время «Динамо-Казань» Гилязутдинова занимает первое место в чемпионате России, а «Заречье» вместе с Панковым идет лишь на четвертой позиции.
 


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