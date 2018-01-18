В Татарстане за шесть лет начинающим фермерам выданы гранты на 1,6 млрд рублей

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Татарстане за шесть лет по программам поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм гранты получило 821 хозяйство на 1,6 млрд рублей. В том числе в прошлом году гранты выдали 121 хозяйству на 375 млн рублей. Об этом заявил на селекторном совещании замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В республике по программе развития кооперации за шесть лет гранты получили 20 кооперативов на сумму 260,6 млн рублей, в том числе прошедшем году – девять кооперативов на 150 млн рублей, рассказал Хабипов.

Директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец отметил, что в этом году на поддержку начинающих фермеров предварительно запланировано направить 3,5 млрд рублей, а на развитие семейных животноводческих ферм – 3,7 млрд рублей.

Господдержку в текущем году получат не менее 3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств.

В прошлом году 173 сельхозкооператива получили грантовую поддержку. Средний размер гранта составил 10,7 млн рублей, что на 39 процентов больше, чем в 2016 году.