Старшеклассник нес в московскую школу кучу ножей и флакон бензина

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Ученик старших классов пытался пронести в школу в Москве шесть ножей, флакон бензина и спички, пишут «Известия».

У ученика 11-го класса с собой также были сумочка с металлическими шариками, набор отверток, веревка и куски проволоки. Инцидент случился сегодня в средней общеобразовательной школе на юго-западе Москвы.

Парня задержал охранник школы при входе в учебное заведение. Охранник применил при досмотре старшеклассника ручной металлодетектор.

Полиция и прокуратура города проводит проверку по факту случившегося.