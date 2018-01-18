В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка о культурном наследии Казахстана

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В январе и феврале в Национальной библиотеке Татарстана действует выставка «Казахстан: историко-культурные ценности», сообщает пресс-служба библиотеки.

Выставка знакомит с культурным наследием Республики Казахстан, содержит книги, научные труды, фотоальбомы на казахском, русском и английском языках. В центре экспозиции – пятитомное издание, посвященное Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Экспозиция также содержит красочные издания о достопримечательностях страны. Одно из них – фотоальбом «Акорда», знакомящий с резиденцией президента республики.

Вниманию посетителей предлагаются и произведения казахских авторов на языке оригинала. В их числе книги писателей Отарбаева Рахымжана, Шамсии Калжановой, Мираса Асана и других.

Символическим завершением выставки является литературный альманах «Казахстан – Россия», свидетельствующий о неразрывных культурных связях двух стран.