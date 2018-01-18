Джазовые солистки из Москвы представят в Казани программу «Девушки в джазе»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). 20 января в Татгосфилармонии состоится программа «Девушки в джазе» — совместный проект Филармонического джаз-оркестра РТ с джазовыми солистками из Москвы, сообщает пресс-служба филармонии.



Певица Юлиана Рогачева, контрабасистка Дарья Чернакова и пианистка Ксения Акимова, покорившие столицу, представят казанцам яркую джазовую программу — известные композиции и виртуозные импровизации на популярные джазовые темы.



Юлиана Рогачева начала творческий путь с восьми лет, когда юная исполнительница была приглашена для совместного выступления с московским оркестром под управлением заслуженного артиста РФ Феликса Арановского. Исполнение Юлианы всегда высоко ценится знатоками джаза: она обладает глубоким, теплым и мягким тембром голоса, а точные и техничные соло свинга звучат ярко и необычно.



Дарья Чернакова — одна из самых востребованных контрабасисток на российской джазовой сцене. Дарья окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского в классе народного артиста России Рустема Габдуллина (академический контрабас). После завершения учебы Дарья уехала в США на стажировку по программе «Открытый мир», во время которой выступала с американскими джазменами на фестивале Лайонелла Хэмптона и в знаменитых клубах Сиэтла и Нью-Йорка.



Ксения Акимова — джазовая пианистка и эстрадный аранжировщик, композитор, лауреат всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей, выпускница Московского государственного университета культуры и искусства. Ксения является солисткой знаменитого оркестра Сергея Жилина «Фонограф-Симфо-Джаз», принимающего участие в таких масштабных телепроектах, как «Голос», «Голос. Дети», «Две звезды», «Достояние республики» и других.