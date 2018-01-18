Учитель физкультуры школы № 8 признан лучшим в Нурлате

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Учитель физкультуры школы № 8 Анатолий Григорьев признан лучшим в Нурлате. Он стал обладателем звания «Учитель года-2018», сообщает газета «Дружба».

Второе место в конкурсе педагогического мастерства заняла учитель английского языка гимназии Раиса Хисматова. «Педагогическим дебютом» признана учитель истории городской школы № 8 Татьяна Кузьмина.

Педагоги состязались в мастерстве на протяжении двух недель. Им предстояло доказать свои лучшие качества в два этапа – провести открытый урок в незнакомой аудитории и организовать мастер-классы с применением новых технологий.

Новшеством этого года стала возможность участия в конкурсе учителей разных предметов.