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Культура

Сотрудница «Первого канала» возглавила Департамент кинематографии Минкульта РФ

18 января 2018, 15:14

Соответствующий указ подписал министр культуры Владимир Мединский.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Департамент кинематографии Министерства культуры России возглавила Ольга Любимова, ранее работавшая на «Первом канале», сообщает ТАСС.

Соответствующий указ подписал министр культуры Владимир Мединский. Он уточнил, что пока подписан указ только об исполняющем обязанности. Если Ольга Любимова справится со своей работой, то она вступит в должность на постоянной основе.

Мединский рассказал, что у нового и. о. главы профильное киноведческое и театроведческое образование, она много лет работала на телевидении. В последнее время Любимова трудилась на «Первом канале» в должности замдиректора дирекции общественных и публицистических программ. Также Ольга Любимова является автором многих документальных фильмов.

 


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