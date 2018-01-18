Видеооператор ИА «Татар-информ» рассказал «Поколению М» — как видеть картинку

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Как видеть картинку, чтобы сюжет получился максимально говорящим и ярким? Что делать, если камеры нет, а снять материал для блога нужно? Обо всем об этом участникам второго урока медиашколы «Поколение М» рассказал видеооператор ИА «Татар-информ» Яков Абрамов.

Медиашкола «Поколение М» — проект, который в Казани организует компания МТС совместно с информагентством «Татар-информ». Медиашкола открыта в рамках масштабного творческого благотворительного проекта МТС — «Поколение М», охватывающего всю Россию.

На занятие в информагентство пришли более 40 участников. Возраст: от 10 до 17 лет. Что особенно важно, многие из них уже имеют опыт самостоятельной съемки и монтажа. Одни — участники «ТИН-клуба»: школы юного журналиста, созданной 13 лет назад Татьяной Митрошиной, другие — создали и, кто более, а кто — менее успешно ведут собственные блоги.

Яков ответил на многочисленные вопросы относительно выбора монтажных программ, использования штатива, настройки видеокамер и использования в качестве таковых фотоаппарата и смартфона, балансе белого и черного и пользе света на съемочной площадке.

Стремясь сделать диалог максимально наглядным, эксперт не поскупился на примеры, в том числе из собственной рабочей практики. Он рассказал о необходимости соблюдать баланс крупных, средних и общих планов, о том, что такое перебивки и как их лучше использовать.

Отведенного времени на занятие видеооператору не хватило. Остались вопросы и у участников урока. А потому Яков уступил просьбе учеников и изъявил готовность продолжить разговор и после занятий, но уже на площадках соцсетей.

«Главное, что нужно запомнить: ваш зритель голосует кнопкой компьютерной мышки. И если ваше видео не отвечает ожиданиям посетителей сайта по качеству, если монтаж не аккуратен, а сам материал скучен, то с вашей странички зритель уйдет, даже не досмотрев», — резюмировал эксперт.

При этом он подчеркнул, что снять качественно можно практически на все, что способно снимать. Просто нужно сначала подумать — как это стоит сделать, чтобы не разочароваться в результате самим и не разочаровать своих подписчиков.

Уроки Якова Абрамова также должны помочь участникам проекта «Поколение М» в подготовке материалов, которые молодым журналистам и блогерам предстоит разместить на страницах проекта. Каждая работа получит оценку как татарстанских экспертов, так и на федеральном уровне. А лучшие из лучших получат возможность попасть на съемки телевизионного шоу на федеральном канале.

В субботу, 20 января, состоится очередное занятие «Медиашколы», участников ждет беседа с медиаперсоной Татарстана Антоном Райхштатом, известным блогером Ниязом Латыповым.