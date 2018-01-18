На берегах водоемов Татарстана снесли 500 незаконных построек

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Берега водоемов Татарстана активно расчищают от незаконных построек, открывая людям доступ к ним. За два года снесено 500 незаконных объектов, в прошлом году выявлено 287 фактов ограничения доступа жителей республики к озерам и рекам. Такие данные озвучил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев на заседании коллегии ведомства 18 января в Казани.

«Что касается нарушений водоохранного законодательства, то в данной области министерством в 2017 году выявлено 1 тыс. 623 нарушения. В республике продолжила работу межведомственная рабочая группа, созданная в 2016 году», — отметил министр.

Фарид Абдулганиев проинформировал, что в настоящее время завершены работы по установлению береговой линии Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. В результате проделанной работы поставлены на кадастровый госучет около 6 тыс. га свободных земельных участков, находящиеся в 50-метровой береговой полосе. Их кадастровая стоимость оценена в 546 млн рублей.

«Проведенная работа носит и профилактический характер. Она исключит самовольный захват земельных участков вдоль водных объектов», — считает министр экологии и природных ресурсов РТ.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 — 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 — 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке — задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», — отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.