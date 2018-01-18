В Альметьевске арестовали водителя, который в пьяном виде пытался скрыться от ГИБДД

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Альметьевске на 10 суток арестовали водителя, который в пьяном виде пытался скрыться от погони дорожных полицейских. Об этом сообщает пресс-служба республиканской автоинспекции.

Инцидент случился ночью 14 января на бульваре Мухамадьярова в Альметьевске. Водитель автомобиля «Киа Спортейдж» не выполнил требование сотрудника полиции остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД начали преследование автомобиля.

Водитель создавал опасность на дороге, несколько раз нарушил Правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции сумели остановить этот автомобиль и задержали водителя. Им оказался неработающий 18-летний житель Альметьевска. Он был пьяным и без водительского удостоверения. Рядом с водителем сидел 17-летний парень – сын хозяйки автомобиля, взявший ключи от машины без ведома матери.

Мировой суд по Альметьевскому району назначил водителю автомобиля «Киа Спортейдж» десять суток административного ареста.