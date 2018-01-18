В школах крупных городов Татарстана появятся экоклассы

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Создать экологические классы в школах всех крупных городов Татарстана, а в Казани – Всероссийский эколого-образовательный центр – для сохранения лучших традиций юных натуралистов предложил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев на заседании коллегии ведомства.

«Одним из ярких событий Года экологии в Татарстане стало открытие первого специализированного экокласса в специально построенном и оснащенном здании в Казани. Помимо этого, экологические классы открылись еще в семи школах республики. Это результат того, что во многих муниципальных районах экологическую работу считают приоритетной. Руководители муниципальных районов приняли активное участие в конкурсе "Эколидер"», – сообщил Фарид Абдулганиев.

В 2017 году Татарстан стал победителем всероссийского заповедного урока. Министр также отметил повышенный интерес у родителей и учеников школ к экообразованию. Экологоориентированность республики была оценена на федеральном уровне. Татарстан по итогам Года экологии отмечен сертификатом «За активную экологическую политику региона».

Принимавший участие в работе коллегии Президент РТ Рустам Минниханов инициативу Минэкологии РТ одобрил. Он назвал создание экоклассов в школах Татарстана благим и важным делом.

«В республике создана отличная база. Проведенные олимпиады школьников показывают высокий уровень знаний ребят», – сказал Президент РТ.

Проект по созданию Всероссийского эколого-образовательного центра в Казани со станциями юных натуралистов также поддержало Минприроды России. Его строительство предполагается на участке площадью в 2,5 га на ул. Космонавтов. В связи с реализацией данного проекта в образовательных организациях республики предполагается введение дополнительных ставок педагогов-экологов.