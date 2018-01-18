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Сотрудники МЧС Татарстана спасли бобров и деревню Куяново от затопления

18 января 2018, 15:35

Сотрудники МЧС Татарстана спасли бобров и деревню Куяново от затопления Из-за бобровой плотины частично затопило деревню в Мензелинском районе.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сотрудники МЧС ликвидировали потоп в деревне Куяново Мензелинского района, сообщил ИА «Татар-информ» начальник Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Губернаторов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Куяново частично затопило дорогу, улицу на окраине и три огорода. На месте сотрудники Мензелинского ПСГ установили, что вода прибыла из ближайшей речки, а затор случился из-за плотины, которую построили бобры.

После согласования с профильными ведомствами, спасатели при помощи грейдера, трактора и экскаватора вырыли канал, по которому вода вернулась в реку Брустанку.

В результате имущество жителей деревни не пострадало, а жилище бобров осталось невредимым.

 


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