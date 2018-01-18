Владимиру Путину показали макет елабужского «Гуляй-парка»

(Елабуга, 18 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Глава Елабужского района Геннадий Емельянов принял участие в работе Форума малых городов и исторических поселений, который проходил 16 – 17 января в Коломне. На форуме присутствовал и Президент России Владимир Путин. Он посетил выставку, где глава Минстроя РФ Михаил Мень показал ему, как преобразился заброшенный когда-то парк в Елабуге, сообщает пресс-служба главы Елабужского района.

После осмотра выставки Президент РФ отметил, что здесь представлено немало интересных проектов. Строительство «Гуляй-парка» еще не завершено, в этом году здесь появится летний кинотеатр, детские и спортивные площадки, а также фонтан.

Проект по благоустройству «Гуляй-парка» претендует на звание лучшего проекта, реализуемого в рамках федеральной программы по благоустройству среды обитания жителей моногородов «Пять шагов благоустройства повседневности». Общая стоимость составляет 78 млн рублей. Это деньги из республиканского и федерального бюджетов.

Следующим этапом развития территории Елабуги после завершения благоустройства «Гуляй-парка» станет создание парка «Чебурашка», который будет логическим продолжением парковой системы города, сообщили в Департаменте строительства.