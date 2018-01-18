В Елабужском районе подготовили места для крещенских купаний

(Елабуга, 18 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге завершились подготовительные работы к празднованию Крещения Господня. В Малом бору, близ родника Святой Ключ, для автомашин подготовили три стоянки. Здесь же расчистили подъездные дороги и установили указатели.

После этого на роднике провели обряд освящения воды, поэтому все желающие уже с обеда могут здесь купаться. Ежегодно здесь окунаются в иордань не только жители Елабуги, но соседних городов.

В Елабужском районе по случаю Крещения Господня будут оборудованыдве проруби для купания – на Святом Ключе и на роднике села Свиногорье. Обеспечивать безопасность и порядок будут сотрудники полиции, медики и спасатели.

«Определены два места для купания. Это родник Святой Ключ, который уже стал традиционным местом для елабужан, а также родник в селе Свиногорье, где тоже оборудована купель. Купание в открытых водоемах не предусмотрено, поэтому в таких местах не будет организовано дежурство МЧС, полиции и скорой помощи. В связи с этим населению рекомендуем в открытые водоемы не выходить», – отметил начальник ПЧС № 75 Евгений Шумилов.

На местах купания дежурство будет организовано до 6 утра 20 января. Кроме этого, завтра, 19 января, в соборах и храмах Елабуги пройдут праздничные службы.