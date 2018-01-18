Прокуратура передала в суд дело замглавы судебных приставов Татарстана

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана передала в Вахитовский районный суд дело в отношении замглавы приставов республики, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Его обвиняеют в превышении должностных полномочий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по версии следствия, с 2012 по 2016 год, будучи руководителем одного из подразделений службы судебных приставов Казани, он неоднократно приказывал подчиненным завершать исполнительные производства без фактического исполнения судебных решений. Делалось это, по версии следствия, для того, чтобы повысить показатели работы подразделения.

Таким образом, приставы необоснованно окончили 49 производств, из-за чего бюджет регионального отделения Пенсионного фонда России недосчитался полумиллиона рублей. Эти средства должны были доплатить должники.

Заместитель главного судебного пристава Татарстана Сергей Плющий был задержан 21 июля 2017 года. Суд отпустил его на свободу 12 декабря.