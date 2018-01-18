В Год экологии в Татарстане посажено 20 млн деревьев

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В 2017 году – в Год экологии в Татарстане – посажено более 20 миллионов деревьев. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев на заседании итоговой коллегии ведомства.

«Трудно переоценить значимость создания так называемых зеленых поясов вокруг городов и поселений республики. Они защищают их от промышленного воздействия. Эта работа в Татарстане будет продолжена», – отметил министр.

В настоящее время тремя министерствами республики начата реализация пилотного проекта по посадке древесно-кустарниковой растительности в водоохранной зоне реки Казанка. Это позволит снизить поступление диффузного нерегулируемого стока с объектов аграрного сектора. Проект по посадке деревьев и кустарников у берегов реки реализуют представители Минэкологии РТ, Минсельхоза РТ и Минлесхоза РТ.

Улучшение экологической ситуации, внедрение новых современных мер по защите окружающей среды является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В России разработана стратегия экологической безопасности до 2025 года, реализуются государственные программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы, «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы.

«В рамках внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих нашей работы. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки. Необходимо как минимум в два раза сократить сбросы в воду с помощью технологического перевооружения промышленности и внедрения современных технологий. В нашей повестке – задачи поэтапного перехода России к модели устойчивого развития, и не просто к модели устойчивого развития, а экологически устойчивого развития. Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России», – отметил Владимир Путин на заседании Госсовета РФ по экологическим проблемам.

Президент России сообщил, что в 2019 году в полном объеме заработает закон о применении лучших технологий для защиты окружающей среды. На ближайшие годы Президент отметил четыре приоритетных направления: качество воды и воздуха, сохранение лесов, кардинальное увеличение площадей парков и скверов, а также утилизация мусора.