По скандальной книге о Дональде Трампе снимут сериал

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). По скандальной книге Майкла Вольфа о Президенте США Дональде Трампе снимут сериал, сообщает издание Hollywood Reporter.



Права на экранизацию бестселлера «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» купила компания Endeavor Content. По информации издания, это будет многомиллионная сделка.



Книгу называют сенсацией 2018 года. На сегодняшний день права на книгу проданы в 32 странах.



Две недели назад Дональд Трамп обвинил в клевете автора скандальной книги, а личный адвокат потребовал остановить публикацию и распространение книги.



Так, Майкл Вольф рассекретил тайну прически Трампа. Как оказалось, необычная прическа стала результатом пересадки волос. Лысая макушка политика окружена вьющимися волосами, которые стянуты, зачесаны назад и зафиксированы гелем. Необычный цвет волос Президента США обусловлен средством Just for Men, которое нужно долго держать на волосах. Так как Трамп нетерпелив, его шевелюра и приобретает оттенок «оранжевый блонд».



Также в книге рассказывается, что Трамп не рассчитывал стать главой США, а некоторые советники президента обеспокоились его психическим состоянием.