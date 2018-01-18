ВЦИОМ: Подавляющее число россиян положительно относятся к малому и среднему бизнесу

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Подавляющее число россиян — 90 процентов — положительно относятся к малому и среднему бизнесу (МСБ), следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Тем не менее, 22 опрошенных выражают доверие предпринимателям, 27 процентов не доверяют им.

Среди респондентов 53 процента считают наличие стартового капитала главным фактором успеха в бизнесе. Его отсутствие 18 процентов называют одним из главных препятствий на пути начинающих предпринимателей.

Значимость команды отмечают 34 процента респондентов, личных качеств — 24 процента.