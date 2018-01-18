В Челнах по делу церковного вандала допросили тайного свидетеля

(Набережные Челны, 18 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сегодня в Челнах после перерыва возобновился судебный процесс по делу церковного вандала. На судебном заседании был допрошен тайный свидетель.

По версии следствия, в ночь с 25 на 26 июля в Набережных Челнах 20-летний Антон Ушачев во время прогулки с 17-летней Людмилой Поповой написал краской на здании Свято-Вознесенского собора и на сооружениях, находящихся вблизи, фразы, выражающие неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих. На стенах остались нарисованные пентаграммы, символика сатанистов и свастика.

Ушачеву предъявлено обвинение по трем статьям: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания в местах специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний» и «Вандализм».

Подсудимый вину не признал, хотя на первом допросе давал признательные показания. 28 июля челнинский суд заключил 20-летнего парня под стражу. Он находился в СИЗО свыше трех месяцев. В ноябре суд изменил ему меру пресечения — поместил его под домашний арест.

На сегодняшнее заседание вызвали тайного свидетеля. Им оказался один из двух заключенных, которые в изоляторе временного содержания сидели вместе с Ушачевым в одной камере. В ходе расследования дела они заявили, что в частной беседе Антон рассказывал им о том, как разрисовал стены церкви.

То же самое один из них сказал в суде. Допрос проходил дистанционно. Тайный свидетель находился в другой комнате. Присутствующие в зале заседания слышали только его ответы, при этом голос свидетеля с помощью технических устройств был изменен. А видеоконтакт с допрашиваемым был только у судьи, который общался с ним посредством микрофона и ноутбука.

Впрочем, никаких подробностей тайный свидетель не рассказал. Его сообщение заключалось буквально в одной фразе: когда сидели с Ушачевым в одной камере, то узнал от него, что он разрисовал стены церкви.

Адвокат подсудимого Евгений Котов выразил сомнение по поводу достоверности сведений, которые изложил тайный свидетель.

«Насколько можно доверять словам этих людей? Судя по данным, указанным в уголовном деле, на момент их «подсадки» к Антону, они уже были осуждены. Один – за грабеж, другой – за вымогательство. В связи с этим возникает вопрос – как так получилось, что осужденные оказались в одной камере с подследственным? Это не по правилам, я здесь усматриваю нарушение. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на то, что эти люди находятся во власти сотрудников правоохранительных органов. Могут ли они быть объективными и свободными в своих высказываниях – у меня на этот счет возникают большие сомнения», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» адвокат Ушачева.