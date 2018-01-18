МВД РТ: В прошлом году в Татарстане незаконно обналичены 8 млрд рублей

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Александр Елисеев). В прошлом году в Татарстане незаконно обналичили 7 млрд 600 млн рублей, об этом сегодня на коллегии МВД по РТ заявил глава ведомства Артем Хохорин. За прошлый год по статье «Незаконная банковская деятельность» было возбуждено 13 уголовных дел.

Кроме того, два уголовных дела были возбуждены за организацию преступного сообщества. Преступники, на момент возбуждения дел, заработали более 216 млн рублей.

«Направлено в суд два уголовных дела по группам Кушмина и Соломеева. Вынесен обвинительный приговор в отношении группы Петрова. Все обвиняемые получили реальные сроки лишения свободы – это первый подобный приговор в Татарстане», – заявил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Всего же в прошлом году сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выявили 2574 экономических преступления, по которым возмещено 3,6 млрд рублей ущерба.

«Четверть всех выявленных преступлений имели коррупционную направленность. По этому показателю наше министерство занимает второе место среди всех регионов России, уступая только Москве», – подчеркнул глава ведомства.

С поличным поймали 115 должностных лиц. На взятках они получили в общей сложности 32 млн рублей.