Сотрудники ГИБДД Казани потушили горящий авто до приезда пожарных

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сотрудники ДПС Казани потушили горящий автомобиль до прибытия пожарных расчетов, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

На пересечении улиц Ташаяк и Левобулачной патрульные ДПС обнаружили припаркованный автомобиль, утопающий в клубах дыма. Из салона машины виднелись языки пламени.

Водитель автомобиля беспомощно бродил вокруг горящей машины. Мужчина рассказал инспекторам, что дым появился в салоне авто из-под панели приборов. У него не оказалось огнетушителя, а проезжавшие мимо автовладельцы не спешили оказывать помощь в беде.

Полицейские незамедлительно доложили о случившемся в дежурную часть, но, не дожидаясь появления специалистов, приступили к тушению авто самостоятельно. Один из автоинспекторов достал из багажника патрульной машины огнетушитель и потушил огонь.

Водитель выразил благодарность полицейским и заверил их, что впредь всегда будет возить с собой огнетушитель.