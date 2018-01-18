РКОД и КФУ будут меняться исследованиями и студентами с японским университетом

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РТ и КФУ начнут меняться результатами исследований, студентами и научными сотрудниками с японским университетом, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Представители России и Японии подписали несколько соглашений в университете Канадзавы. Страны начнут использовать студенческие и преподавательские программы обмена, организовывать симпозиумы и конференции, а также делать совместные публикации и проводить другие работы, направленные на достижение общих целей.

Свою подпись под документом поставили главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ Ильдар Хайруллин, ректор КФУ Ильшат Гафуров и президент Университета Канадзавы Коетсу Ямазаки.