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Наука и образование

РКОД и КФУ будут меняться исследованиями и студентами с японским университетом

18 января 2018, 19:46

Казанские медики и ученые подписали несколько соглашений с университетом Канадзавы.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава РТ и КФУ начнут меняться результатами исследований, студентами и научными сотрудниками с японским университетом, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Представители России и Японии подписали несколько соглашений в университете Канадзавы. Страны начнут использовать студенческие и преподавательские программы обмена, организовывать симпозиумы и конференции, а также делать совместные публикации и проводить другие работы, направленные на достижение общих целей.

Свою подпись под документом поставили главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ Ильдар Хайруллин, ректор КФУ Ильшат Гафуров и президент Университета Канадзавы Коетсу Ямазаки.


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