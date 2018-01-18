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Джонни Депп может стать гитаристом Мэрилина Мэнсона

18 января 2018, 13:56 , Фото: из соцсетей

Джонни Депп может стать гитаристом Мэрилина Мэнсона «Нашим гитаристом может стать Джонни Депп. Звучит круто, да?» – сообщил рокер своим поклонникам.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Актер Джонни Дэпп, известный по роли Джека Воробья в киносаге «Пираты Карибского моря» может войти в состав группы Marilyn Manson. Об этом сообщил фронтмен коллектива в своем «Твиттере».

«Нашим гитаристом может стать Джонни Депп. Звучит круто, да?» – сообщил рокер своим поклонникам.

Джонни Депп и Мэрилин Мэнсон – давние друзья. Они вместе сотрудничали в сериале «Джамп-стрит, 21», который выходил на ТВ с 1987-го по 1991 год. Также Депп принимал участие в группе Мэнсона в 2012 году – актер выступал гитаристом в альбоме Born Villain.

Сейчас Джонни Депп солирует в группе The Hollywood Vampires – с гитаристом Aerosmith Джо Перри и легендарным рок-певцом Элисом Купером. 28 мая The Hollywood Vampires впервые выступит в Москве. В репертуаре группы – хиты Джими Хендрикса, групп The Doors, Led Zeppelin, The Who и собственные песни. По словам Купера, группа готовит новый альбом с оригинальными композициями, на котором не будет каверов.


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