Джонни Депп может стать гитаристом Мэрилина Мэнсона

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Актер Джонни Дэпп, известный по роли Джека Воробья в киносаге «Пираты Карибского моря» может войти в состав группы Marilyn Manson. Об этом сообщил фронтмен коллектива в своем «Твиттере».



«Нашим гитаристом может стать Джонни Депп. Звучит круто, да?» – сообщил рокер своим поклонникам.



Джонни Депп и Мэрилин Мэнсон – давние друзья. Они вместе сотрудничали в сериале «Джамп-стрит, 21», который выходил на ТВ с 1987-го по 1991 год. Также Депп принимал участие в группе Мэнсона в 2012 году – актер выступал гитаристом в альбоме Born Villain.



Сейчас Джонни Депп солирует в группе The Hollywood Vampires – с гитаристом Aerosmith Джо Перри и легендарным рок-певцом Элисом Купером. 28 мая The Hollywood Vampires впервые выступит в Москве. В репертуаре группы – хиты Джими Хендрикса, групп The Doors, Led Zeppelin, The Who и собственные песни. По словам Купера, группа готовит новый альбом с оригинальными композициями, на котором не будет каверов.