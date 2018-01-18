В РТ более 100 тыс. должников приставы запретили водить машину и выезжать за границу

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Более 100 тыс. татарстанцев судебные приставы запретили водить машину и выезжать за границу. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной итогам работы Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, рассказала заместитель главного судебного пристава республики Эльвира Лабашова.

В 2017 году было вынесено 98 тыс. постановлений о временном ограничении в праве выезда за границу, что почти на 39 тыс. больше по сравнению с 2016 годом. В должниках по алиментам этот показатель вырос почти на 10 тыс. — с 21 тыс. в 2017 году по 11,5 тыс. в 2016 году. Кроме этого, около трех тыс. родителей, уклоняющихся от исполнения своей финансовой обязанности, ограничили в водительских правах.

«Приставы используют предупреждение о том, что такое ограничение может быть применено, также выносится соответствующее процессуальное решение. Применение таких мер позволило из 270 млн рублей, которые мы взыскали в 2017 году по алиментным платежам, взыскать 160 млн рублей», – отметила зам. главного пристава республики.

В ограничении должников в праве на выезд за границу рассматривается категория судебных дел, где долг превышает десять тыс. рублей или имеется судебный акт или определение судов по каким-либо административным взысканиям.

«Каждый четвертый должник, попадающий под эту категорию, был ограничен в праве на выезд. Основную массу составили должники по алиментам, по дебиторской задолженности в пользу банков и кредитных организаций и должники, которые своевременно не исполнили свои долговые обязательства», – рассказала Лабашова.

Такие меры будут активно применяться в 2018 году, предупредила спикер.