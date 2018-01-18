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Спорт

Футболист «Рубина» Жемалетдинов интересен «Локомотиву»

18 января 2018, 12:48

Нападающий уже выступал за «железнодорожников», и те не прочь вернуть форварда молодежной сборной России.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Рубина» Рифат Жемалетдинов может вернуться в «Локомотив». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента московского клуба Илья Геркуса.

По его словам, Жемалетдинова в «Локомотиве» считают сильным и интересным игроком. «Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно», — заявил Геркус.

Также он добавил, что сейчас много игроков «Рубина» находятся в центре трансферных слухов.

«Обычно это случается, когда клуб испытывает трудности. Мы желаем „Рубину“ разобраться с их проблемами, а спекулировать на эту тему не хотелось бы», — подчеркнул президент «Локомотива».

Жемалетдинов перешел из «Локомотива» в «Рубин» в 2016 году, он является воспитанником «железнодорожников». В нынешнем сезоне он провел за казанцев 14 матчей, в которых дважды забил и сделал одну голевую передачу.


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