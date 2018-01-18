Футболист «Рубина» Жемалетдинов интересен «Локомотиву»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Нападающий казанского «Рубина» Рифат Жемалетдинов может вернуться в «Локомотив». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента московского клуба Илья Геркуса.

По его словам, Жемалетдинова в «Локомотиве» считают сильным и интересным игроком. «Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно», — заявил Геркус.

Также он добавил, что сейчас много игроков «Рубина» находятся в центре трансферных слухов.

«Обычно это случается, когда клуб испытывает трудности. Мы желаем „Рубину“ разобраться с их проблемами, а спекулировать на эту тему не хотелось бы», — подчеркнул президент «Локомотива».

Жемалетдинов перешел из «Локомотива» в «Рубин» в 2016 году, он является воспитанником «железнодорожников». В нынешнем сезоне он провел за казанцев 14 матчей, в которых дважды забил и сделал одну голевую передачу.