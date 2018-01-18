Желающим сдавать ЕГЭ-2018 необходимо подать заявления до 1 февраля

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Заявление на участие в ЕГЭ-2018 необходимо подать до 1 февраля включительно. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать единый госэкзамен, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Экзамены по русскому языку и математике – обязательные для выпускников текущего года. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

Выпускники школ этого года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, которые определяются органами управления образованием субъекта России.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ только при наличии у заявителя уважительных причин и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Досрочный период ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.