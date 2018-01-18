СМИ: Первые биткоин-миллиардеры за два дня потеряли 600 млн долларов

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Братья Уинклвосс потеряли 600 млн долларов своего биткоин-состояния за два дня, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Business Insider.

В прошедшем году браться стали одними из самых известных биткоин-инвесторов, их называли первыми биткоин-миллиардерами. Считается, что Уинклвоссы владеют примерно 1 процентом всей криптовалюты.

Братья сделали свои первые инвестиции в биткоин, когда его курс был на отметке 120 долларов.

Ранее курс биткоина опустился ниже отметки в 10 тыс. долларов. Уже утром 18 января стоимость криптовалюты составляла 11,9 тыс. долларов.