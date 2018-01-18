В феврале в татарстанском Уруссу откроется новая гимназия

(Уруссу, 18 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Уже в начале февраля в поселке городского типа Уруссу (административный центр Ютазинского района РТ – прим. Т-и) начнет работать новая гимназия.

Закладка первого камня в основание будущей гимназии состоялась в июне 2017 года. Тогда в церемонии принимал участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ожидается, что он приедет и на торжество по случаю ввода объекта в эксплуатацию.

В последний раз новая школа открывалась в районе 16 лет назад — в 2001 году в Малом Уруссу. Назрела необходимость в появлении этой. В нее переедут существующая Уруссинская гимназия и СОШ № 4. Пока обе ютятся в зданиях, построенных сразу после Великой Отечественной войны — в 1947 и 1949 годах.

«Здание очень старое, из шлакоблоков. Грибки на стенах вылезают. Проблемы тут, конечно, есть. Условия не соответствуют СанПиН. В начальных классах нет нигде воды. Вообще — ни холодной, ни горячей», — поделилась бедами, с которыми постоянно приходилось сталкиваться в старом здании директор гимназии Гулдания Белалова.

В 2012 году в строении поменяли водопровод, канализацию, систему отопления и крышу, но все вопросы снять не получилось. Что могли — коллектив старался приводить в порядок самостоятельно, однако проблем меньше не стало.

«Однозначно назрела необходимость в новой школе. Это — потребность времени. Там у нас есть все условия для творчества, комфорта наших детей. Для больших возможностей обучения», — с восторгом рассказала директор гимназии о новом здании, где уже успела побывать.

27 учебных кабинетов, мастерские, игровая комната для младшеклассников. Сейчас в здании наносятся последние штрихи перед сдачей в эксплуатацию. А учителя и ученики — уже приходят в свои будущие классы. Пока — только на экскурсии.

«Там красиво. Четыре этажа. Есть всякая электроника. Есть новые приборы», — поделился впечатлениями ученик Рияз Губайдуллин. «Конечно, мы очень ждали этого открытия, но все-таки мы думали, что оно состоится не раньше, чем с началом нового учебного года», — не скрывает радостного удивления от темпов строительства учитель высшей категории, преподаватель химии и биологии Роза Юнусова.

«Здесь будет школьное радио, о котором мы давно мечтали, открыто школьное телевидение», — уже строит планы на ближайшее будущее президент школьного самоуправления Полина Никитина. Для молодежной структуры здесь будет выделен отдельный кабинет с возможностями ВКС.

«Будут здесь гимназические и простые классы, с углубленным изучением английского языка. Для учащихся 10 — 11-х классов у нас будет профильное обучение: аграрный профиль, социально-гуманитарный, физико-математический и универсальные классы для тех, кто еще не определился», — рассказала начальник районного отдела образования Гюзель Гилязева.

Она и сама когда-то училась в старом здании гимназии. Своими выпускниками здесь гордятся: есть среди бывших учеников и летчики-испытатели, и сотрудники федеральных министерств, и успешные бизнесмены. С новыми возможностями школы перспективы перед юными урусинцами открываются еще большие, уверены в районе.

Новая гимназия — это не только красивое здание с оригинальными дизайнерскими решениями, но и современное высокотехнологичное учебное оборудование, интерактивные учебные пособия, богатая библиотека и медиатека.

Планируется, что заниматься здесь будут почти 400 человек. Кроме тех, кого переводят вместе с гимназией и школой № 4, три автобуса будут каждый день привозить учеников из сел Старые и Малые Уруссу и поселка Подгорный.

Недолго будет простаивать без дела и старое здание. Его планируют привести в порядок и открыть в нем первый в районе ресурсный центр. Идея уже одобрена главой районной администрации и министром образования и науки РТ. Нужна поддержка Правительства Татарстана.



