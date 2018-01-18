Художники Татарстана поедут на выставку в Тюмень

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). В Тюмени 31 января откроется выставка «Художники Татарстана». Экспозиция будет составлена из 138 работ 98 художников республики.

Об этом рассказал корреспонденту «Татар-информ» председатель Союза художников России в РТ Ильнур Сиразиев. «Выставка пройдет в тюменском областном музее искусств в течение трех месяцев. Будет представлены живописные, графические работы, скульптуры, мы обязательно покажем наше декоративно-прикладное искусство, а также творчество нескольких татарстанских театральных художников», – сообщил он.

В Сибирь поедут произведения таких именитых мастеров Татарстана, как Софья Кузьминых, Сергей Скоморохов, Григорий Эйдин, Михаил Кузнецов, Александр Иншаков и многих других. Кроме того, в экспозицию пойдут около 50 работ молодых художников республики. Работу по отбору в течение нескольких месяцев проводил Выставочный комитет Союза художников России в РТ.

Выездные выставки под общим названием «Художники Татарстана» проходят регулярно с 2015 года. Республиканские творцы уже выставлялись в Чебоксарах, Кирове, Космодемьянске, Тольятти. В 2018 году работы, кроме Тюмени, будут показаны в Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Новокузнецке. «В 2019 году у нас есть планы проехаться по всем городам Республики Крым, где есть выставочные площадки», – отметил Ильнур Сиразиев.

Он добавил, что в каждом городе после окончания работы выставки проходят акции дарения. В память местным музеям оставляется порядка 30 картин. Соответственно, и в Казани остаются работы российских коллег. Так музейно-художественное сообщество поддерживает друг друга.

