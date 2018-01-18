Замглавы МЧС Татарстана передал лениногорским огнеборцам современную пожарную машину

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Замглавы МЧС Татарстана Рафаиль Мотыгуллин передал коллегам из Лениногорского района современную пожарную машину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Автомобиль, изготовленный на базе «КАМАЗа» в Подмосковье, оснащен внутренним оборудованием от ведущих мировых фирм. Его торжественное вручение прошло на базе Лениногорского пожарно-спасательного гарнизона. Рафаиль Мотыгуллин призвал огнеборцев использовать его эффективно.

Он таже отметил, что благодаря работам в сфере пожарной безопасности за последние восемь лет наблюдается устойчивое снижение количества пожаров. В 2017 году от огня и из ДТП были спасены свыше 2500 человек. В этом есть и некая заслуга сотрудников МЧС Лениногорска.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов поблагодарил руководство республики и ГУ МЧС по РТ за эффективную работу в сфере безопасности местных жителей.

«Новая техника нам крайне необходима, спасибо большое за нее. Нуждаемся мы в обновлении базы городской пожарной службы. Будем надеяться, что и этих дней дождемся через участие в федеральных и республиканских программах», – сказал он.