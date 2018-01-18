Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в семи городах России

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Специалисты радиочастотной службы, подведомственной Роскомнадзору, оценили качество мобильной связи в семи российских городах: Белгороде, Кирове, Сыктывкаре, Элисте, Новосибирске, Ноябрьске и Южно-Сахалинске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Хуже всего соединение для телефонного разговора было зафиксировано в Белгороде, наибольшая доля недоставленных смс-сообщений пришлась на Элисту.
Лучшие показатели были зафиксированы в Ноябрьске и Сыктывкаре.
«План на 2018 год предусматривает проведения оценки качества мобильной связи в 57 городах, в том числе во всех городах проведения чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.