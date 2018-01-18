В России снизились цены на жизненно важные лекарства

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) за 2017 год по России снизились на 1,8 процента, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Так, за 2016 год уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 1,4 процента. В последний раз препараты этой группы дешевели в 2013 году. Тогда цены на ЖНВЛП снизились на 0,6 процента, пишут «Известия». Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет.

По данным Росздравнадзора, больше других подешевели лекарства из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1 процента.

На втором месте по снижению цен стоят препараты из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей – на 1,9 процента.

Лекарства дороже 500 рублей подешевели на 1 процент.

При этом в 2016 году отмечался рост по тем же категориям на 1,6 процента, 1,3 процента и 0,9 процента соответственно.

В 2017-м уровень оптовых цен снизился на 1,5 процента.